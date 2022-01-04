В Минске мужчина обиделся на соседа и сжег его автомобиль 1 4.01.2022, 19:14

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Поджигатель был пьяный.

В Минске нетрезвый мужчина сжег автомобиль соседа, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сообщение о том, что в Самарском переулке горит иномарка, поступило в милицию и спасателям. Позже с заявлением по факту поджога обратился 65-летний владелец Renault Duster. Сумма ущерба составила 42 000 рублей.

Сотрудники милиции установили, что к поджогу причастен 44-летний минчанин. Задержанный пояснил, что ночью возвращался домой в состоянии алкогольного опьянения. Проходя рядом с припаркованной возле дома машиной соседа, он вспомнил о своих обидах на последнего и решил ему отомстить. Дома минчанин взял канистру с бензином, вернулся к иномарке, разлил топливо между капотом и лобовым стеклом и поджег.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

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