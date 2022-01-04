Польские ученые раскрыли секрет древней мумии 4.01.2022, 19:38

Иллюстрационное фото

Исследователи провели обследование с помощью томографа.

Мумифицированный плод, обнаруженный в лоне древнеегипетской беременной мумии, сохранялся более 2000 лет. Ученые описали необычные процессы, которые привели к его сохранению, пишет «Новое время».

Тщательное обследование с использованием томографа показало, что тело умершей покрывали натроном, чтобы высушить его.

Этот порошок в основном использовался как аналог соды в кулинарии, медицине и сельском хозяйстве, но также находил применение в стекловарении и мумификации. Натрон представляет собой природную смесь декагидрата карбоната натрия (Na2CO3·10H2O) и 17% бикарбоната натрия (пищевой соды NaHCO3). Также в натроне присутствуют небольшие количества хлорида натрия и сульфата натрия.

После удаления органов и заполнения внутренних полостей сухим натроном ткани тела были сохранены. Затем труп был заполнен сухой нильской грязью, опилками, лишайником и сухой тканью, чтобы сделать его более гибким в загробной жизни. Ученые написали в новом исследовании, что, когда натрон попал на беременную женщину, он «вызвал проявление муравьиной кислоты и других соединений» внутри матки женщины.

Муравьиная кислота и другие соединения, образовавшиеся после смерти женщины в результате различных химических процессов, связанных с разложением, изменили водородный показатель (pH) тканей мумии.

По словам ученых, из-за нескольких химических процессов, связанных с разложением, уровень pH в организме женщины изменился с щелочного на более кислый. Эти кислоты вызвали высыхание минералов, заключенных в крошечных костях плода, и со временем они «минерализовались».

Доктор Мажена Ожарек-Шилке объяснила, что сканирование древнеегипетского мумифицированного плода показывает «минерализованный череп» плода, который развивался быстрее всего. Руки и ноги также видны на снимках, но они никогда не образовывались из костей, а оставались только высушенными тканями.

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