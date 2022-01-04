Инфляционные ожидания белорусов растут 4.01.2022, 19:51

Большинство считает, что сейчас плохое время для покупок.

Инфляционные ожидания белорусов в декабре заметно выросли в сравнении с сентябрем.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Нацбанка, посвященного инфляционным ожиданиям, потребительскому и сберегательному поведению населения.

Согласно опросу, ощущаемый уровень инфляции в декабре вырос на 0,7 п. п. до 14,5%. При этом 55,4% опрошенных отметили, что цены выросли очень сильно, 35% — умеренно, а 8,4% указали на незначительный рост цен.

Ожидаемый уровень инфляции увеличился на 0,9 п. п. до 14,2%. 65,7% респондентов считают, что цены будут расти текущими темпами, 19,5% ожидали ускорения роста цен, а 13,2% — замедления инфляции. В сравнении с сентябрем выросла доля тех, кто ожидает сохранения темпов инфляции.

В декабре 65,3% респондентов указали, что сейчас плохое время для покупок, а 75,3% назвали время плохим для покупок в кредит. Доля пессимистов выросла в сравнении с сентябрем на 1,6 и 1,1 п. п. соответственно.

Доля респондентов, которые считают декабрь хорошим временем для сбережений, выросла в сравнении с сентябрем на 1,5 п. п. до 44,9%. При этом доля отдающих предпочтение иностранной валюте выросла на 1,1 п. п. до 79,6%.

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