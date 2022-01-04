Решающая битва за Украину 14 Виктор Каспрук

4.01.2022, 20:26

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Путин — загнанный в угол демагог.

2022 год может стать решающим в новейшей истории Украинского государства. Ведь, несмотря на дисбаланс в военной силе между НАТО и Россией и общую экономическую уязвимость Российской Федерации, Кремль и Путин будут бороться за то, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и ЕС. В Москве считают, что Украина имеет более стратегическое значение для России, чем для Запада, поэтому российский диктатор будет делать и дальше все возможное, чтобы не позволить своему самому важному соседу стать членом Североатлантического альянса.

Путин ведет себя с Украиной так, будто она через 30 лет со времени восстановления своей независимости до сих пор остается колонизированной УССР, а не является свободным и суверенным государством.

Он целенаправленно нацелен на демонтаж украинской государственности, чтобы сделать Украину нежизнеспособной страной, которая не состоялась. С российской точки зрения, Украина в государственном статусе является прямой угрозой для безопасности Российской Федерации. Поскольку благополучная и экономически развитая страна, полностью избавившаяся от московских влияний, будет резко контрастировать с тем подобием Северной Кореи, что ее с таким восторгом строят кремлевские старцы.

При этом необходимо учитывать то, что Путин загнанный в угол демагог, который столкнулся с нарастанием мощной волны народного недовольства, сознательно нагнетает в обществе страх войны, чтобы оставаться и дальше при власти.

Гегемония России на постсоветском пространстве становится для него основополагающим фактором замены экономических, торговых и иных отношений со всеми соседними государствами, которых он и через столько десятилетий видит только в статусе подвластных Москве территорий в восстановленном силой СССР.

Путин поддерживает атмосферу постоянной угрозы и опасности для бывших советских республик, что создает в этих странах еще большее желание получить членство в НАТО. Путинская антидемократическая тоталитарная империя отреагировала вторжением на Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Которую в Кремле некоторые называют "еще одним шагом в империалистических амбициях ЕС продвижения на Восток".

В РФ обосновывают посягательство на Украину – стремлением вернуть территории, которые "потеряны" после распада СССР, пытаясь блокировать "европейские амбиции" в отношении этих земель. России нечего предложить своим соседям ни политически, ни экономически, поэтому они продолжают смотреть на Запад, как на лучшее будущее.

Путин думал, что он дал им наглядный урок своим вторжением в Украину в 2014 году – любой, кто разворачивается на Запад, почувствует российский кулак. Поэтому он был удивлен, когда жители Беларуси проигнорировали этот урок и пытались избавиться от политической марионетки Путина – Лукашенко.

Ситуация с Беларусью побуждает Путина вернуться к идее наступления на Украину, чтобы подкрепить урок и заставить Запад отступить. Но как долго Россия сможет удерживать свою сферу разрушающегося влияния лишь с помощью военной силы?

Возможности Москвы влиять на Восточную Европу становятся все меньшими. Время не на ее стороне, так как Россия сталкивается с экономическими трудностями и демографическим коллапсом, что приводит к тому, что РФ все больше теряет свое влияние.

Украина имеет право решать свою судьбу самостоятельно, и если она хочет присоединиться к НАТО на условиях, приемлемых для Североатлантического альянса, то никакие возражения Кремля здесь приниматься во внимание не будут. Ведь в свое время Россия пообещала оставить Украину в покое после того, как она откажется от ядерного оружия, однако своего обещания не выполнила.

Хельсинская заключительная декларация, Будапештский меморандум и даже учредительный Устав Организации Объединенных Наций устанавливают неприемлемые ограничения для Путина. Он хочет установить свои правила для всего мира, а такие организации, как ЕС и НАТО угрожают амбициям Кремля навязать международному сообществу империалистическое господство Москвы.

Проводя свою деструктивную внешнюю политику, Российская Федерация убедила Восточную и Центральную Европу в том, что только НАТО является единственной гарантией против российского нападения, территориального захвата и принуждения к вхождению в российскую сферу влияния, которая способна лишить эти государства их независимости и суверенитета.

Сейчас в Кремле хотят сделать ставку на то, что Соединенные Штаты не способны вступить в мощный международный конфликт – особенно в такой масштабный, как защита Украины от российской агрессии. Не желая учитывать того факта, что сегодня защиту Украины в Вашингтоне рассматривают, как часть защиты всего Европейского континента от вторжения России, а это коренным образом переформатирует ситуацию, которая сложилась.

Как учит история, примирение с любым диктатором нереально. На данный момент Западу нужно было бы взять на учет российские активы по всему миру и арестовать все имущество российских олигархов на Западе. Путина нужно удержать от нового вторжения в Украину без каких-либо военных действий.

Россия стала самой серьезной опасностью для западной цивилизации после окончания Второй мировой войны. Москва хочет доказать Европе, что "американский зонтик безопасности" уже не способен защитить ее от военного вмешательства Кремля.

Путин готов воевать сейчас, потому что он видит, что российская экономика неуклонно и, вероятно, безвозвратно теряет позиции по сравнению с экономиками Европы. Он считает военные действия единственным шансом вернуть Украину под свой контроль.

Путин взял курс на провоцирование столкновения с Западом, от которого он не сможет отступить, не рискуя "потерять лицо".

Но если он продолжит этот путь, то может обнаружить, что другие вынуждены решать его судьбу и историческое наследие. История пронизана диктаторами, попавшими в ловушку мании величия. Война не всегда ведется с помощью военной силы, современная война включает в себя экономический арсенал, развернутый на более длительные периоды времени. И здесь Россия не может сравниться с государствами-союзниками, которые являются членами НАТО.

Путин втягивает россиян в бессмысленное противостояние, которое способно привести к полному экономическому краху. Сознательным людям в России в какой-то момент придется решать, могут ли они позволить себе экономическую войну с Западом. Российская Федерация не является личной вотчиной Путина, и он не будет управлять ею вечно. Российские интеллигенция, СМИ, общественность и военные должны иметь право голоса относительно того, что лучше для России.

То, что предлагает сейчас Путин Западу, есть не что иное, как предложение пожертвовать Украиной и Грузией, чтобы купить для себя "мир на время". Но если это не сработало с Судетами в 1938 году, то так же не сработает и сейчас. Наоборот, лишь подбодрит агрессора к новым требованиям и посягательствам.

В 2022 году может состояться решающая битва за Украину. Поэтому стоит ли ждать новой агрессии со стороны Москвы? Не лучше начать действовать уже сейчас на опережение?

Для начала можно и не отключать Россию от банковской сети SWIFT. А начать с арестов активов всех путинских соратников и сторонников, которые вывезены на Запад. Арестовать дома и самолеты в Лондоне, яхты и виллы в Испании, блокировать выдачу виз им и членам ихних семей, закрыть воздушный доступ для России в Европу, арестовывать банковские счета и запретить их детям и внукам посещать западные школы.

Чтобы "путиноиды" начали задумываться над тем, зачем нужно было так дико грабить Российскую Федерацию и десятилетиями вывозить все "честно украденное" на Запад, если все эти активы и богатства одномоментно станут недоступными для соратников тирана. А это лишит их жизнь всякого смысла.

В таком случае, созданная клептократами система очень быстро войдет в конфликт сама с собой, когда ее представители поймут, что именно их "царь" стал причиной такого жесткого решения Запада.

Убрать Путина из власти могут только его ближайшие сторонники и соратники, если они осознают, что только его устранение и прекращение контрпродуктивной конфронтации с Вашингтоном и Брюсселем способно спасти их имущество и денежные накопления, без которых они станут в России просто некем.

Виктор Каспрук, блог

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