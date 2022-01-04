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Ветеран-афганец облил красно-зеленый флаг моторным маслом

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  • 4.01.2022, 20:40
  • 13,322
Ветеран-афганец облил красно-зеленый флаг моторным маслом
Владимир Долматович

Владимир Долматович состоит в ветеранской организации, имеет правительственные награды.

За «надругательство» над госфлагом в Солигорске осудили ветерана-афганца Владимира Долматовича, сообщает правозащитный центр «Весна». Его приговорили к полутора годам «домашней химии». Правозащитники сообщают, что мужчина состоит в ветеранской организации, имеет правительственные награды.

Владимира Долматовича обвинили в том, что вечером 8 ноября 2021 года в Солигорске он распылил моторное масло на флаг на местном СДЮШОР.

Сам мужчина на суде не отрицал, что нанес масло на флаг, и пояснил, что сделал это «на эмоциях».

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