Ветеран-афганец облил красно-зеленый флаг моторным маслом

Ветеран-афганец облил красно-зеленый флаг моторным маслом4
- 4.01.2022, 20:40
- 13,322
Владимир Долматович состоит в ветеранской организации, имеет правительственные награды.
За «надругательство» над госфлагом в Солигорске осудили ветерана-афганца Владимира Долматовича, сообщает правозащитный центр «Весна». Его приговорили к полутора годам «домашней химии». Правозащитники сообщают, что мужчина состоит в ветеранской организации, имеет правительственные награды.
Владимира Долматовича обвинили в том, что вечером 8 ноября 2021 года в Солигорске он распылил моторное масло на флаг на местном СДЮШОР.
Сам мужчина на суде не отрицал, что нанес масло на флаг, и пояснил, что сделал это «на эмоциях».