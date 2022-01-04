Как управление делами Лукашенко превратилось в бизнес-империю 13 4.01.2022, 21:05

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В ней уже более чем 70 госструктур и коммерческих организаций.

Управление делами было создано менее чем через месяц после того, как в 1994 году Александр Лукашенко стал президентом. Специальным указом под номером 19 новоиспеченный глава государства основал эту организацию «в целях совершенствования финансового, материально-технического и социально-бытового обеспечения деятельности высших органов государственной власти». Управление заменило три структуры, которые подчинялись Совету министров. В августе 1994 году принят указ о передаче ему имущества, необходимого «для обеспечения деятельности высших государственных органов», пишет zerkalo.io.

Руководить структурой поставили Ивана Титенкова, бывшего активиста избирательного штаба Лукашенко и свидетеля «покушения» на кандидата в президенты 1994 года. В 1999 его место занимает бывший министр связи Владимир Гончаренко. Но дольше всех на этой должности пробыл «правая рука Лукашенко» Виктор Шейман — с 2013 по 2021 год. Кстати, он тоже в 1994 году был в автомобиле, который, как рассказывал Лукашенко, обстреляли неизвестные. Он же считается одним из главных кураторов белорусских проектов в Африке и Латинской Америке.

В Управделами постепенно входит все больше предприятий и компаний

В 1994 под крыло управление делами перешли Беловежская пуща, Березинский государственного биосферный заповедник, национальные парки «Припятский» и «Браславские озера». В том же году структуре передали «Белхудожпромыслы» с входящими в его состав предприятиями. Ему также перешли из республиканской собственности 55 строений и сооружений в Минске, в том числе здания центре города, в которых помещения сдаются в коммерческую аренду.

В 1995-м структура обзавелась первой гостиницей. Расположенный в центре столицы отель «Минск» должен был стать собственностью города. Но по указу Александра Лукашенко его ввели в структуру управления делами с формулировкой «с целью обеспечения благоприятных условий для проживания депутатов Верховного Совета».

В 2000-х структура продолжает расширяться за счет коммерческих государственных компаний. В 2003-м в ее состав вошел гостиничный комплекс «Юбилейный», для этого его вывели из состава Национального туристического концерна «Белинтурист». А еще год спустя и сам «Белинтурист» переходит под крыло управления вместе с санаторием «Юность».

В 2006 году «в целях создания дополнительного источника финансирования для развития туристской инфраструктуры государственных природоохранных учреждений, подчиненных управления делами» передают очень прибыльную структуру — «Белорусские лотереи». Правда, в указе Александра Лукашенко о передаче компании прописали, что деньги от этой деятельности могут быть использованы и на «на иные цели, определяемые Лукашенко».

Превращение управленческой структуры в бизнес-империю

Сейчас в управделами входят 70 организаций и госструктур. Вряд ли самые крупные в стране бизнесмены могут похвастаться такой разветвленной сетью доходных источников. В 2020 году выручка компаний, входящих в структуру УДП, составила 2,6 млрд рублей. Годом раньше она была 1,8 млрд рублей. Входящие в него компании занимают ведущую роль в некоторых направлениях на внутреннем рынке и выступают экспортерами прибыльных для страны продуктов. Сейчас объясним.

Структура управляет восемью предприятиями торговли и общественного питания. Среди них ресторан «Лидо», компании «Белзарубежторг» и «Беларусьторг». «Белзарубежторг» занимается оптовой экспортом нефтепродуктов и химической продукции. Например, через своего торгового представителя «БЗТ-Украина» продает южной соседке бензин, дизельное топливо, битум, сжиженный газ и строительные материалы. А «Беларусьторг», по данным «Еврорадио», владеет частью компании, занимающейся экспортом минеральных удобрений. Она также входит в список эксклюзивных импортеров алкогольной и табачной продукции ведущих мировых производителей.

Остальные активы можно поделить на следующие категории:

4 национальных парка и 1 биосферный заповедник;

14 коммерческих организаций в сфере туризма и здравоохранения. Среди них известная компания «Центркурорт», крупная сеть «Государственная аптека» и страховая компания «Промтрансинвест»;

4 гостиницы в столице («Президент-отель», «Юбилейная», «Минск» и «Планета»), выставочный центр «БелЭкспо», КЗ «Минск» и Дворец республики;

Более 20 промышленных предприятий, а также компаний и холдингов сельского хозяйства. Среди них Дом печати, Минская типография, «Молочный гостинец» и «Барановичская птицефабрика» (бренд «Златко»);

6 компаний сферы строительства и ЖКХ. Одно из них, «Главное хозяйственное управление», — самый крупный оператор на рынке нежилой недвижимости Беларуси, в ведении которого находится около 400 объектов, включая самые привлекательные строения в столице и областных центрах. В части из них расположены органы госуправления, а часть сдается в аренду.

Еще один значимый актив — «Дипсервис». Организация сдает в аренду 14,5 тысяч квадратных метров административных площадей и 8,7 тысяч квадратных метров жилья для иностранных диппредставительств и их работников. Она же контролирует магазины беспошлинной торговли, которые работают для иностранных дипломатов, и duty free в Национальном аэропорту «Минск».

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