закрыть
4 января 2022, вторник, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Самый популярный лозунг протестов в Казахстане — «Дед, уходи!»

8
  • 4.01.2022, 21:23
  • 9,088
Самый популярный лозунг протестов в Казахстане — «Дед, уходи!»

Люди выходят на митинги даже в небольших селах.

Протесты охватили весь Казахстан: люди выходят на митинги даже в небольших селах. Все началось с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с площадей.

Самый популярный лозунг протестов в Казахстане — «Дед, уходи!» («Шал, кет»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Шесть целей рабочих на 2022 год
Шесть целей рабочих на 2022 год Артем Черников
В Новый год - к свободе!
В Новый год - к свободе! Наталья Радина
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей
У них – только злоба лакеев, у тебя – целая страна и миллионы друзей Андрей Санников
Сон в новогоднюю ночь
Сон в новогоднюю ночь Владимир Халип