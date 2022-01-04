Самый популярный лозунг протестов в Казахстане — «Дед, уходи!» 8 4.01.2022, 21:23

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Люди выходят на митинги даже в небольших селах.

Протесты охватили весь Казахстан: люди выходят на митинги даже в небольших селах. Все началось с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с площадей.

Самый популярный лозунг протестов в Казахстане — «Дед, уходи!» («Шал, кет»).

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