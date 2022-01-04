Экономист: Власть создает большую социальную напряженность 5 4.01.2022, 21:48

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Владимир Ковалкин

ФОТо: ONLINER.BY

В ближайшее время перед ИП станет вопрос: а как жить?

В Беларуси обновили Налоговый кодекс. Его изменения сложно назвать прогрессивными: существенно увеличены ставки налогов, отмена упрощенки для некоторых предпринимателей, введен налог на одну квартиру и дополнительный сбор с тех, кто слишком успешно торгует продукцией с подсобного хозяйства.

В интервью «Салiдарнасцi» руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин объяснил, что не так с нынешним налогообложением и какие подводные камни таит в себе такой подход.

— Если говорить в целом, то виден тренд на консолидацию бюджетных доходов — это когда отменяют различного рода льготы и увеличивают как размер налогов, так и налогооблагаемую базу, — отмечает эксперт. — Связано это с тем, чтобы сбалансировать консолидированный бюджет и фонд социальной защиты населения. Поскольку возможность увеличения госдолга путем заимствований на Западе на сегодняшний день закрыта, приходится сокращать расходы и увеличивать доходы.

По словам экономиста, такой тренд был выбран еще два года назад, а сейчас достиг своей реализации в полной мере.

— Сначала поотменяли льготы, подняли НДС, подняли корпоративные налоги — теперь дошли руки до ИПшников и ремесленников, — констатирует Владимир Ковалкин. — Если раньше в целом была такая экономическая политика: мы собираем налоги с крупных госпредприятий и крупных частников, а средний и мелкий бизнес не трогаем, оставляем минимальные налоги лишь бы платили и прививалась культура к уплате налогов и выходу из серой зоны, то теперь ситуация изменилась. Теперь во главу угла ставится не культура приучать мелкий и средний бизнес к уплате налогов, а именно тенденция к доению.

Эксперт считает такую политику крайне недальновидной. Особенно в части исключения из упрощенной системы налогообложения большого количества видов деятельности.

— Собственно, почему глупо отменять УСН? Просто потому, что люди, которые делают бизнес и платят, пусть небольшие, но налоги — это все равно лучше, чем люди, которые не делают никакой бизнес и требуют поддержки из бюджета, — уверен Владимир Ковалкин. — Если уж хотелось достичь результата в виде социальной справедливости, то можно было просто оставить льготную ставку по УСН до некого определенного размера. Отменять УСН и делать сразу такие высокие налоги — это самоубийство.

Сегодня, по мнению эксперта, власть полностью изменила свое отношение к мелкому и среднему бизнесу.

— Если раньше это был такой специальный загончик-лягушатник, где можно было попытать свои силы, делать небольшие относительно деньги и кормить себя и свою семью, думая о том, как развиться во что-то большее, то теперь это наравне с крупным бизнесом — дойная корова. А малый и средний бизнес не может быть дойной коровой, он проигрывает по конкуренции, в таких условиях он быстро умирает, — считает экономист.

По его мнению, все это результат изменившейся госполитики в целом.

— Собственное видение мелкого и среднего бизнеса с точки зрения идеологической вертикали транслировалось в бюджетно-фискальную политику и привело к тому, что сместились приоритеты. Теперь мы не стараемся выращивать из мелкого бизнеса крупный и обучать платить налоги, теперь мы (в смысле государство) занимаемся обеспечением кормовой базы, — отмечает Владимир Ковалкин.

Экономист считает, что такое отношение к малому и среднему бизнесу просто приведет к его уходу в подполье или же исходу из страны.

— На практике все похоже на то, что мы возвращаемся к 90-м с точки зрения отношения к бизнесу, отношения к предпринимательству. И получим то, что имели в 90-е на выходе. Мелкий и средний бизнес не потянет такую нагрузку, он будет уходить в наличные платежи и серую зону и прятаться от налогов, — считает собеседник «Филина». — Если же государство будет заниматься репрессиями в отношении мелкого и среднего бизнеса, так, как оно это делает в отношении политической оппозиции и гражданских активистов и организаций, соответственно и с бизнесом будет происходить то, что со всеми остальными — то есть эмиграция.

По мнению экономиста, убивая бизнес, государство убивает будущее и создает большую социальную напряженность.

— Потому что все эти люди либо будут ходить под «уголовкой» и рисковать и не платить налоги, какими-то серыми схемами прогонять наличку, либо прекратят работать. И станет вопрос: а как жить? Поэтому эта политика очень недальновидная. Она из разряда: день простоять, да ночь продержаться, — заключает Владимир Ковалкин.

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