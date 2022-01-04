«Мать вышла с портретом Димы и сказала, что его убил режим» 10 4.01.2022, 21:55

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Как хоронили Дмитрия Усхопова.

В Речице сегодня похоронили 28-летнего Дмитрия Усхопова. После задержания в новогоднюю ночь он оказался в милиции, затем в больнице, где зафиксировали смерть. Близкие Дмитрия заявили, что его избили в милиции, сообщает «Радыё Свабода».

На похороны, по словам жительницы Речицы, собрались около сотни человек. Прощались в микрорайоне, где жил Дмитрий.

«Мать вышла из подъезда со снимком Димы в руках и обратилась к собравшимся с такими словами, что ее сына убили и что ей уже ничего не страшно, так как забрали самое дорогое — то чего бояться? Мать сказала, что ее сына убил режим и у нее все окаменело внутри», — рассказала жительница Речицы.

По ее словам, Елена, мать Дмитрия, рассказала собравшимся, что сын ехал к ней встречать Новый год. «Мать сказала возле гроба, что она не оппозиция и что Дима тоже ни в чем не участвовал. Но она сказала, что сколько еще будут убивать наших детей?» — передает слова матери жительница Речицы.

Гроб поставили возле подъезда, чтобы все, кто хочет, могли проститься.

«Мать возмутилась, что ее сына обвинили МВД и СК, будто он приобретал «закладки» с психотропными веществами. Мать сказала, что он у папы просил перед Новым годом два с половиной рубля — на работу надо было отнести. Также мать показала гематомы на голове сына, руки с синяками. Это трагедия не одной семьи», — говорит жительница Речицы.

Она говорит, что смерть Дмитрия вызвала большой резонанс в Речице. По ее словам, мать Дмитрия просила не забывать ее сына и приезжать к нему на могилу.

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