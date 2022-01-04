Митингующие в Алматы прорвались на центральную площадь 7 4.01.2022, 22:08

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Идет противостояние с казахстанской полицией.

В Казахстане не прекращаются массовые протесты. Все началось с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с площадей.

Самый крупный митинг проходит в Алматы. Там тысячи протестующих прорвались на центральную площадь. Идет противостояние с казахстанской полицией. В ход пошли спецсредства.

«Полицейские на своих авто попытались прорваться в толпу митингующих. Протестующие в ответ переворачивают на крышу и разбивают полицейские автобусы, полицейские легковые автомобили. Они разломали скамейки, сделали из них палки и этими палками разбивают машины», — сообщила журналистка агенства КазТАГ.

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