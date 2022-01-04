Александр Опейкин: Диктаторские режимы постсоветского пространства рухнут 4.01.2022, 23:12

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Александр Опейкин

Эта форма управления обществом себя изжила.

Исполнительный директор фонда «Фонда спортивной солидарности» Александр Опейкин прокомментировал протесты в Казахстане, а также провел параллели с Беларусью:

— Протесты как в Беларуси, так и в Казахстане — это не про колбасу, конечно же. Общество в 21-м веке стало другим. Благодаря доступу к свободной информации люди выросли в своем сознании, перестали быть инфантилами, они узнали, как живут в нормальных странах. Им надоели эти средневековые царьки, считающие себя «отцами нации», и навязывающие народу минимальные рабские притязания: «растим хлеб, учим детей». На деле же эти царьки воспринимают страну, как свою собственность, а население — как своих крепостных. Но люди стали догадываться, что президент страны — это всего лишь наемный руководитель, которого можно уволить при плохом исполнении своих обязанностей. Диктаторские режимы постсоветского пространства рухнут, как ржавое днище старого прогнившего «Москвич 2140». Эта форма управления обществом себя изжила полностью в 21-м веке.

Сегодня Лукашенко и хунта создают из Беларуси отсталое средневековое государство, с уничтоженным обществом и институтом царской опричнины. Это в то время, как белорусы, вынужденные уехать из страны или сидящие в тюрьмах, способны создать квантовый компьютер.

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