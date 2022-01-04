В одном из городов Казахстана полиция отказалась задерживать демонстрантов 3 4.01.2022, 23:27

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Протестующие благодарят силовиков.

В казахстанском Актау, охваченном протестами, силовики отказались задерживать демонстрантов. Митингующие кричат ОМОНу «молодцы» в знак поддержки.

Тем временем в других городах протестующие перешли к более активным действиям. В Алматы загорелись полицейские машины, которые разбили протестующие. Одна взорвалась. Полиция применяет светошумовые гранаты.

Напомним, протесты в Казахстане начались с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с площадей.

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