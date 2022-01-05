Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области Казахстана 4 5.01.2022, 8:03

5,158

Отдельным указом введен также комендантский час.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения (ЧП) в Алматы и Мангистауской области, сообщает его пресс-служба.

«В связи с обострением ситуации глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 1.30 на срок до 00.00 19 января 2022 года», - говорится в сообщении.

В Алматы и Мангистауской области также введен комендантский час, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения (ЧП) комендантский час с 23.00 до 7.00», - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева, подписанном в ночь на среду.

Также он распорядился создать на период ЧП комендатуру Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении». Комендантом Алматы назначен начальник департамента полиции (ДП) Канат Таймерденов.

Также Токаев распорядился ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;

3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

4) ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;

5) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

6) запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Напомним, что Казахстан охватили массовые протесты. Все началось с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с площадей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».