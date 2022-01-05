«Идиоты в форме не видят, что завтра сами могут быть убиты такими же гопниками» 1 5.01.2022, 8:30

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ДМИТРИЙ УСХОПОВ

Во что превратилась белорусская милиция?

Первым громким событием года стала смерть 28-летнего Дмитрия Усхопова в Речице на Новый год. Родственники обвиняют в убийстве милицию, так как именно после нее Усхопов попал в больницу и, потом, в морг. Эти события всколыхнули всю Беларусь. Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей на эту тему.

«Это давно уже война. Только народ до сих пор этого не понял. Отсидеться не получиться. Следующим может оказаться ваш родной человек».

«Да якiх пор мы будзем цярпець гэтае бясчынства. Яны ужо згубiлi усялякi сорам ды упiваюцца сваею уладай.Ганьба рбшным мянтам. Прыцягнуць iх да адказнасьцi».

«Это не милиция-это вооруженная банда! И народ имеет право оборонять и защищать себя всеми доступными способами!»

«Ничто не сможет смягчить боль родных и близких. Это нас убивают. Любой мог быть вместо него. На месте убийц - только лукашисты. Каждый из них несет ответственность за смерти наших друзей и близких».

«Гэта якімі трэба быць нелюдзямі, каб збіць да смерці земляка. Ну п'яны хлопец, дык НГ, свята. Што такое супраціў? Яго можна па рознаму трактаваць. Надзелі кайданкі, вас жа двое, але навошта так збіваць. А што Рэчыца, маўчыць? Зразумела, што супрацоўнікаў не здадуць, зараз з усіх прасаў папрэ Азаронак ды іншая шалупень на чале з Лукашэнкам, з хлопца зробяць вар'ята ды ворага дзяржавы».

«Убийство Дмитрия Усхопова показало, что беспредел «милиционеров» может коснуться любого жителя нашей страны, независимо от политических убеждений, возраста, пола или профессии».

«Ужас, что эти нелюди, под названием «милиция», творят. Терпение народа не резиновое, нервы на пределе, и плохо это закончится для хунтенышей».

«Сказать, что это убийство вызвало шок - ничего не сказать. Нет таких слов, включая и нецензурные, которые хочется кричать в лицо этим тварям, убийцам которые в очередной раз убили человека, только потому, что он не упал перед ними на колени и не начал пускать слюни, прося милости от них. Люди, до какой степени мы будем терпеть этих ублюдков, которые грабят и убивают. Пора поднять голову и сказать свое слово. Жыве Беларусь!»

«В настоящее время милиция не выполняет своих функциональных обязанностей, а превратилась в карателей, чем провоцирует население к радикальным действиям».

«Это закономерный результат, когда в силовые структуры набирают кого угодно, дают карт-бланш - бейте, убивайте, пытайте. И ничего не будет, «не до законов». Когда говорят про репрессии, надо понять - террор, диктатура, репрессии могут коснуться каждого! Это не значит, что всех. Но ни один не застрахован. Кого угодно арестуют, искалечат, ограбят, подложат улики или даже убьют...и ничего невозможно доказать».

«Уже давно пора понять, после августа 2020 все кто носит погоны - враги народа! Ведь для них кто не согласен с линией партии тоже враг. Все симметрично».

«День сурка, какой-то. Очередное безнаказанное убийство белоруса. Сейчас обработают родственников, знакомых, отполируют пропагандой и так до следующего убийства».

«Пока каждый читающий, для себя лично не поймет что, сегодня убили кого-то в Речице, а завтра это могу быть я, моя жена, сын, дочь, мать, сестра и т. д.».

«Мразь захватила власть и не скрывая убивает и терроризирует людей. Необходим ответ».

«Нужно всем давно понять, что тем, кто уселся в теплом местечке: энергетика, исполком, охрана - то отсидеться не получится. Все равно, любого могут изувечить или грохнуть менты, просто так, по своей ментовской злобе. Этот случай все прекрасно продемонстрировал. А дальше будет еще хуже».

«Идиоты в форме не видят, что завтра сами могут быть убиты такими же гопниками и никто из «правоохранителей» не пикнет, все типа по закону. Это точно, как при «выборах», все соперники луки становятся преступниками, хотя вчера были образцовыми работниками и людьми! В РБ создан культ Лукашенко - этот вор, фальсификатор и организатор убийств, всегда прав и неподсуден! Кроме силового решения и подготовки к этому белорусы не смогут прийти к Конституционному государству! А сейчас правит преступная группировка, скрывающая убийства!»

«Кто еще имеет мозги, лучше бежать без оглядки из таких органов. Хоть в дворники. Народ помнит и вряд ли простит. Режим не долговечный, а память у народа крепкая. Вспомнится все и воздастся по заслугам. Защитников у такой милиции не будет. Это факт».

«Лукашэнка выгадаваў бандытаў. Збівалі таму што ведалі што Лукашэнкаўскі рэжым іх ня будзе караць, што ім усе можна. Але не падумалі што Лукашэнка хутка ня будзе і што яны ня змогуць злажыць віну за свай бандытызм на Лукашэнка. Будуць асабіста адказные і караные».

«В таком режиме беззакония будем жить до тех пор, пока власть не изменится и не пройдет люстрация. Детям и внукам красауцау, всех мастей, надо быть готовым к тому, что они, могут оказаться на месте убитого от рук красауца, из другого отдела РОВД, и папа красавец не поможет».

«Мы з 2020 на вайне, без перабольшаньняў. Толькі вайна гэтая аднабаковая, накіраваная ў бок народа. У гады жа Другой сусветнай ніхто не разбіраўся, ці дакладна гэты ці той нацыст забіваў або не дакладна. Ваявалі супраць нацызму НАОГУЛ. А гэта даўно ўжо не міліцыя, а незаконнае бандфармаваньне, так што віна аднаго або двух мусароў кладзецца на ўсіх. Можна любога з іх зваць забойцам, не памыліцеся. Тым больш, незразумела, калі тамака есць г. зв. «сумленныя», што яны дагэтуль робяць у злачыннай структуры? «Сем'і карміць трэба»? У «сваіх сярод чужых» веру слаба».

«На данный момент в отношении носителей погон действует принцип призумпции виновности. И так будет пока виновные в убийствах мирных граждан не получат заслуженные сроки».

«Сомневаюсь, что оперативная самодеятельность приведет к хорошему, но да, если так будет продолжаться самосуды вполне вероятны…»

«Нас калечат и убивают наши же соседи-мусора! Отбросы общества объединились вокруг главаря фашистской банды. Ничего другого делать, как издеваться над мирными гражданами, они не умеют. Объединяться надо нам, как в августе 2020-ого. Это их пугает больше всего».

«Убивать человека им не дает права никто, как по Конституции, так и по велению народа. Это право дал милиционером только диктатор Лукашенко. А, посему, народ имеет право на бунт».

«Ну, что, теперь до большего количества людей наконец-то начинает доходить, что отсидеться не получится. Начали попадать под раздачу и мояхатаскрайники, и ябатьки и это далеко не конец. Сколько еще нужно смертей? А ведь если бы все сделали сразу, этих жертв не было бы! Может уже пришла пора консолидироваться и смести хунту с лица земли? Выбор за белорусами - кто мы скот или народ белорусский?»

«Год начался с ритуальной выходки хунты - убийством из Народа! Что еще может так ясно дать всем нам понять - что наступил кульминационный момент для нашего Народа и страны в целом. Пора товарищи! Пора - взяться и очистить страну от маньяков».

«Гражданское неповиновение, по всем направлениям, Беларусы хватит молчать, надо действовать или перебьют вас по одному. Спросите себя, что вам дороже, чарка или шкварка, а может быть родные люди, которые случайно наткнуться на бандита в погонах и не вернуться домой. Хватит «моя хата с краю». Наверное, в Беларуси, уже не осталось крайних хат! Пора повторить 9 августа, когда встала вся Беларусь, если этого не сделать, прольется еще ни одна, невинная кровь. Задумайтесь белорусы. За Вас никто ничего не сделает, только Вы сами. За вами ваша страна, вам и брать вилы в руки и на Дрозды, в их логово!», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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