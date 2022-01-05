В Алматы протестующие прогнали силовиков с бронетехникой5
- 5.01.2022, 8:35
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Рабочие крупных казахских предприятий объявили забастовку и присоединились к митингующим.
В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.
В Алматы протестующие прогнали силовиков с бронетехникой.
В городе Актау сотрудники корпорации «КазАвтожол», «МАЭК –Казатомпром» и АО «Казахтелеком» объявили забастовку и присоединились к митингующим. На них надета рабочая форма, они не вышли на работу.