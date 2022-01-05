«Сбором грибов и ягод можно заработать гораздо больше, чем у станка» 3 5.01.2022, 9:30

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Экономист рассказал об абсурдности нового налогового кодекса Беларуси.

Национальный правовой портал опубликовал новый Налоговый кодекс, изменения в котором существенно увеличивают налоги для отдельных групп граждан. Экономист Алексей Харкевич в программе «Студия Белсат» порассуждал об очередных изменениях для белорусов.

По словам экономиста, прежде всего в новом кодексе привлекают внимание новые ставки единого налога для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые существенно возрастают. По мнению Алексея Харкевича, такая ситуация в итоге может существенно сократить общее количество предпринимателей в стране.

«Кто выдержит такие ставки, тот и останется работать. Я думаю, что выдержат далеко не все, и вынуждены будут предприниматели укрупняться. Возможно, для того изменения и придумали, чтобы проредить количество предпринимателей и заставить их в более крупные организации регистрироваться, ведь одному такие объемы налогов далеко не каждый сможет одолеть. А если он это сможет одолеть, мне кажется, у тех же налоговых органов будет вопрос: если ты готов платить такие налоги, то какие же у тебя должны быть доходы? Соответственно, это очень большой удар для предпринимателей, и, я думаю, что этот год для многих станет определяющим: продолжать им дальше работать или нет».

Прописывает новый Налоговый кодекс и специальные проверки граждан относительно разницы между доходами и расходами. По словам экономиста, такая процедура будет проводиться автоматически с помощью современных технологий.

«Это контроль за обеспеченными гражданами. У нас уже не первый год с помощью развития технологий есть возможность считывать, сколько тратит тот или иной человек: через его банковские карточки, через операции, которые проходят по его счетам. Это можно делать автоматически: определяются люди, у которых есть крупные покупки – автомобили, недвижимость – и автоматом сравниваются с их официальными доходами, которые также автоматически получаются налоговыми органами. Безусловно, имея всю эту информацию, ее сравнивают и пытаются выявить людей, у которых расходы в текущем периоде значительно превысили официальные доходы».

Коснутся изменений в кодексе и тех, кто живет с приусадебного хозяйства или с сезонных сборов грибов и ягод. Если прибыль этих людей за год превысит 6400 белорусских рублей, то они будут облагаться налогом в размере 10%.

Это определенная насмешка, мне так кажется. В 21-м веке у нас действительно в Беларуси сложилась такая ситуация, что простым сбором грибов и ягод, выращиванием ягод на приусадебном участке можно заработать гораздо больше, чем у станка.

Это факт, который особенно заметен в южных районах Беларуси. И это действительно довольно большие доходы, которые с одной стороны никак не учитываются, а с другой стороны – это еще одна база для налогообложения. Поэтому у нас и решили тех, кто достаточно много зарабатывает, теперь будут облагать налогом в размере 10%, чего раньше не было.

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