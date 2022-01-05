Мнение: Для Лукашенко ситуация в Казахстане — иллюстрация того, что произойдет с ним 44 5.01.2022, 8:55

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Одна спичка подожгла весь сноп сухого хвороста.

Когда начинается протест, самое важное идентифицировать "триггер", на который потом нанизываются все остальные "проблемы".

И триггером в Казахстане стал резкий скачок цен на газ. Есть очень простая теория о том, что постепенное поднятие цен почти никогда не приводит к протестам, зато резкий скачок является частым триггером народных волнений, пишет телеграм-канал Сynic.

Между постепенным повышением в течение 2 месяцев правительство решило "торпедировать цену", что вызвало неожиданную "вспышку" для восстания.

Силовые службы оказывают крайне вялое сопротивление. Режим откровенно надоел силовой системе, да и работа с людьми в погонах не проводилась по примеру "накачки от Лукашенко". Получается, что протест, начатый очень небольшой группой, разорвал подземную мину конструкции Назарбаева (а именно ее скопировал Лукашенко).

Сейчас режим стоит перед очень важным выбором: "Власть или страна"?

Правительство ушло в отставку, но это не решает проблему. Мишенью является "отец нации" - Назарбаев. Но пока видно желание сохранить дрейф к Европе "малой кровью". Если Назарбаев сделает стратегический шаг "полного отхода от дел" даже под западные гарантии, то кризис будет успешно решен, а страна спасена. Тут происходит истинная проверка "национализма", который вступает в противоречие с жаждой власти. Уход марионеточного правительства не стоит ничего. Сам Назарбаев к крови готов, но цена этой крови - шанс на развитие страны в западном направлении с сохранением теплых отношений с Пекином.

А для Лукашенко ситуация в Казахстане - это иллюстрация того, что произойдет с ним в случае транзита через ВНС. Данная "вспышка" во многом изменит развитие нашего сценария, и в дворце явно недовольны лозунгом, направленным против "отца", а не президента.

Спихнуть всю ответственность не удастся, и это отчетливо становится понятно. Планы по референдуму могут быть сдвинуты. "Двоевластие" всегда приводит к подобным эффектам.

P. S. Обратите внимание, насколько мелким был триггер. Одна спичка подожгла весь сноп сухого хвороста.

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