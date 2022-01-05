Протестующие в Казахстане захватили правительство Алматинской области

Протестующие в Казахстане захватили правительство Алматинской области13
- 5.01.2022, 8:59
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Массовые акции продолжаются и после ухода правительства в отставку.
В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.
Протестующие захватили сегодня утром правительство Алматинской области.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.