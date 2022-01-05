Протесты в Казахстане: полицейские в Актобе перешли на сторону народа

Протесты в Казахстане: полицейские в Актобе перешли на сторону народа19
- 5.01.2022, 9:16
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Силовики заявили, что они будут вместе с митингующими.
В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.
Полицейские в Актобе заявили, что они с народом и не будут поднимать руку на народ, сообщает ZTB | QAZAQSTAN.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.