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Протесты в Казахстане: полицейские в Актобе перешли на сторону народа

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  • 5.01.2022, 9:16
  • 10,410
Протесты в Казахстане: полицейские в Актобе перешли на сторону народа

Силовики заявили, что они будут вместе с митингующими.

В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.

Полицейские в Актобе заявили, что они с народом и не будут поднимать руку на народ, сообщает ZTB | QAZAQSTAN.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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