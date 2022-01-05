Протесты в Казахстане: полицейские в Актобе перешли на сторону народа 19 5.01.2022, 9:16

10,410

Силовики заявили, что они будут вместе с митингующими.

В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.

Полицейские в Актобе заявили, что они с народом и не будут поднимать руку на народ, сообщает ZTB | QAZAQSTAN.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».