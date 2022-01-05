«За сутки с 31-го на 1-е сделал кассу около 1300 рублей» 4 5.01.2022, 9:25

11,022

Белорусы рассказали, сколько заработали в новогодние праздники.

Есть мнение, что таксисты, работники общепита, музыканты и ведущие за одну новогоднюю ночь могут заработать едва ли не месячную зарплату. Так ли это на самом деле? С каким настроением белорусы встречали этот Новый год и охотно ли оставляли чаевые? Журналисты onliner.by спросили у тех, кто в праздники ударно поработал.

«Погода, конечно, подкачала»

Александр выезжает в город на такси около четырех раз в неделю. В месяц с такой нагрузкой гарантированно получает 1000—1100 рублей, но это не единственная его работа, скорее — активная подработка.

— В Новый год на работу в такси возлагал, конечно, определенные ожидания. Но все не задалось с самого начала. Машина сломалась, пришлось другую брать. По графику смена должна была быть 12 часов, а поработал я только 8, потому что начал 31 декабря в полдвенадцатого ночи.

Если посчитать все заказы за сутки, у Александра получилось 24 поездки (вечером 1 января он также выезжал на линию). В кассе за это время оказалось 285 рублей. Из этих денег больше половины заберет компания-перевозчик, которая обслуживает авто и оплачивает топливо.

Около 120 рублей останется на руках у водителя — и это совсем не та сумма, которой хотелось бы гордиться, отмечает мужчина.

— В целом у водителей наших получилась касса по 200—300 рублей за Новый год, хотя перевозчик планировал, что будет по 300—500. Как-то раньше люди активнее, что ли, катались в новогоднюю ночь с елки на елку, а сейчас только в гости. Ну и погода, конечно, подкачала, совсем не располагала к прогулкам.

В предновогодние дни у Александра касса получалась в среднем по 200—210 рублей. Для сравнения: летом и осенью за смену он зарабатывал 100—150 рублей. То есть доход в праздники, конечно, выше, но заоблачными суммы назвать нельзя (напомним, на руках у водителя остается меньше половины от кассы).

— Зато позитив в новогоднюю ночь чувствуется — все-таки люди ехали на праздник. И чаевых оставляли чуть больше, чем обычно. Как правило, до рубля округляют стоимость, а в новогодние дни по 2—3 рубля давали сверх суммы.

Каких-то особых приключений, помимо сломанной машины, Александр не вспомнил: говорит, все прошло тихо-мирно. Сам Новый год (тот самый бой курантов) он встретил вместе с пассажиром, которого вез на заказ. Высадил в нужной точке в две минуты первого и поехал дальше.

«Для таксистов Новый год — это 13-я зарплата»

Павел (имя изменено) работал в Новый год сутки — с 10 утра 31 декабря и до 10 утра 1 января. Мужчина признает, что провел за рулем очень много времени и это небезопасно. С другой стороны, новогодняя ночь — самое хлебное для таксистов время, которое грех пропустить.

— Я ИП, работаю сам на себя, 90% заказов выполняю через приложение. За сутки с 31-го на 1-е сделал кассу около 1300 рублей. Если вычесть все проценты и налоги, мне останется где-то 850 рублей, — делится подсчетами мужчина.

— Это много или мало для новогодней ночи?

— Бывало и получше. Во-первых, маловато народа на улице было, я думаю, погода много чего «порешала». И настроение у людей какое-то не такое — 90% опечаленные, обиженные на жизнь. В прошлом году за сутки у меня, например, чистыми вышло 1200 рублей. Но тут надо понимать, что работа в такси — это «та же рыбалка», может повезти, а может и нет.

Бывало и такое, что «отфаршмачит» тебе клиент салон — и новогодняя ночь закончилась.

Первого января Павел лег спать в 10:30, а уже в 13 часов снова выехал на смену. Говорит, что «у него хорошая закалка», работает в такси пятый год, поэтому к такому графику ему не привыкать. И работать в праздник совсем не обидно: если захочется застолья, можно в январе позвать друзей на день рождения.

В предпраздничные дни таксист тоже активно ездил по городу, работал по 12 часов в день. Чистыми за день ему удавалось заработать около 250 рублей. Для сравнения: в обычный день 100 рублей заработка — это считается «очень хорошо».

— Но раз на раз не приходится. Вообще, если хочешь заработать в такси — это реально, но нужно знать, как это делать, и много сил прикладывать. В Новый год в том числе, это же для нас как 13-я зарплата. Вот сейчас в январе еще немного движухи будет, а потом все пойдет на спад.

И в феврале все будут думать: «Ну почему я в Новый год не работал?»

Кстати, рублей 200 из общей суммы заработка в новогоднюю ночь — это чаевые. Максимальная сумма, которой поделились клиенты сверх чека, — 50 рублей. А раньше могли и по $100—200 в Новый год на чай оставить, но такими щедрыми обычно бывают иностранцы.

«За новогоднюю ночь заработал чистыми $400»

Олег Панфило работает ведущим на свадьбах, корпоративах и других праздниках. А в предновогодние дни перевоплощается в Деда Мороза и вместе с коллегой-Снегурочкой поздравляет детей. Особенность Нового года в том, что нужно справляться с пиковой нагрузкой, которую по-хорошему можно было бы распределить на неделю или на две, говорит собеседник.

— В 20-х числах декабря заказов на мероприятия с участием Дедом Морозом очень мало. В основном все хотят видеть нас со Снегурочкой именно 29—30—31-го, и в этом основная сложность. После обеда 31-го — вообще самое горячее время.

Один выезд пары стоил от 70 до 210 рублей, в зависимости от программы. С каждым днем заработки росли: 27-го на двоих получилось 80 рублей, 28-го — 150, 29-го — 410, 30-го — 440, а 31-го — 860 рублей.

Доходом в статусе «Деда Мороза» Олег оказался доволен: говорит, в этом году люди меньше боялись коронавируса, поэтому охотнее приглашали к себе гостей. В саму же новогоднюю ночь ведущий работал в элегантном костюме и без длинной бороды — проводил программу для компании в одной из агроусадеб.

За выступление заработал $550, но около $150 ушли на работу ди-джея, аппаратуру, подарки и другие мелочи. Чистыми получилось $400.

Сопоставимые суммы ($450-700) ведущему платят и за проведение других мероприятий, тех же свадеб, например. То есть работа в Новый год не приносит сверхприбыли, как может показаться на первый взгляд.

— Я не могу сказать, что у нас очень много компаний в этом году отмечали праздник с размахом и готовы были потратить на Новый год большие суммы. Поэтому и ведущие не сильно поднимали ценник. $500—600 в среднем на рынке стоила работа профессионала в эту новогоднюю ночь.

Первого января в 7:30 Олег вернулся с одного мероприятия, а в 11:40 проснулся, чтобы собираться на следующее. По-настоящему выспаться и отдохнуть в праздники у него не получилось.

— Моя семья с пониманием относится к моей занятости, и я хочу после Нового года компенсировать то время, что я уделил работе. Может быть, вместе съездим куда-нибудь или домик арендуем, — делится планами Олег.

«По $100 дали каждому официанту»

Анастасия в эту новогоднюю ночь работала официанткой на банкете для 75 человек. Обычно она с коллегами делит 8% от общей выручки в кафе, а в этот раз каждому за выход в Новый год дали по $100. Чаевых гости не оставляли, потому что меню было оплачено заранее.

— Вы довольны заработком или не очень?

— Да нормально… У нас зарплаты в ноябре-декабре были около 1000 рублей, это вместе с чаевыми. Летом бывает побольше, когда беседки на улице работают, там и заказов больше люди делают — тогда 1500 рублей выходит. Так что $100 за ночь — это хорошо.

О том, что пришлось всю новогоднюю ночь провести в кафе, Анастасия не жалеет. Говорит, это был интересный для нее опыт.

— У нас был накрыт стол новогодний, директор к нам подходил и поздравлял, то есть мы коллективом даже немного отметили, выпили по бокалу шампанского. Хотя, конечно, тяжело было: начали готовиться в 5 вечера, а закончили в 6 утра. Домой пришла и проспала до 3 дня.

Еще один работник общепита Артур отозвался на наш запрос из Витебска — он охранник, а его жена — официантка в том же кафе. Оба работали в новогоднюю ночь, но заработок семью не очень порадовал. Объясняет Артур это тем, что прошлые годы в кафе часто отдыхали россияне и они могли оставить «неплохие чаевые» — тысячу-две российских рублей (35—70 белорусских рублей). А местные жители благодарить за обслуживание пока не привыкли.

— Рубль-два жене в Новый год оставляли чаевыми, с одного столика 30 рублей получилось, и все. А так фиксированная оплата у нее была от кафе — где-то 60 рублей, еще 20 рублей за ночь доплатили. Вместе с чаевыми 110 рублей у нее получилось. А у меня вообще голый оклад — 50 рублей. Конечно, ожидали большего, иногда и в обычный день заработок может быть лучше. Но работа работается не ради чаевых, правильно?

— Не жалеете, что работали в Новый год?

— У меня, например, просто выпала смена в новогоднюю ночь, некрасиво было других подставлять. Да и не хотел один без жены отмечать, а она точно планировала работать, — объясняет Артур.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».