В Казахстане рабочие останавливают предприятия и идут в центр городов 11 5.01.2022, 9:33

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Крупные митинги рабочих проходят в Актобе и Актау.

В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.

Сегодня утром рабочие начали останавливать крупные предприятия страны и присоединяться к протестующим.

В Актобе собираются рабочие ферросплавного завода. Они собираются идти в сторону акимата (городской мэрии), сообщает ZTB | QAZAQSTAN.

В Актау на площади Ынтымак собрались тысячи людей на мирный митинг. В основном — рабочие разных предприятий.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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