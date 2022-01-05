В Казахстане рабочие останавливают предприятия и идут в центр городов

В Казахстане рабочие останавливают предприятия и идут в центр городов11
- 5.01.2022, 9:33
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Крупные митинги рабочих проходят в Актобе и Актау.
В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.
Сегодня утром рабочие начали останавливать крупные предприятия страны и присоединяться к протестующим.
В Актобе собираются рабочие ферросплавного завода. Они собираются идти в сторону акимата (городской мэрии), сообщает ZTB | QAZAQSTAN.
В Актау на площади Ынтымак собрались тысячи людей на мирный митинг. В основном — рабочие разных предприятий.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.