В Алматы протестующие захватили спецтехнику и идут к администрации

В Алматы протестующие захватили спецтехнику и идут к администрации5
- 5.01.2022, 9:55
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В центр города движется многотысячная колонна.
В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.
В Алматы протестующие захватили спецтехнику. Они идут к администрации города, сообщает ZTB | QAZAQSTAN.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.