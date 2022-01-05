Белорусы поставили рекорд по кредитному долгу 5.01.2022, 10:08

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Фото с сайта myfin.by

Драйвером стали жилищные кредиты.

По данным Нацбанка Беларуси физлица задолжали действующим банкам крупнейшую сумму денег. Драйвером белорусского рынка выступили жилищные кредиты, пишет banki24.by.

На 1 декабря 2021 года задолженность физических лиц по банковским кредитам составила 16,327 млрд BYN в эквиваленте. Это рекордное значение за период замеров обязательств физлиц. Предыдущий рекорд продержался всего один месяц.

На отчетную дату 99,87% от всего долга было номинировано в белорусских рублях. Такая высокая доля рублевых заимствований связана с тем, что в Беларуси более 10 лет запрещено кредитование физических лиц (кроме ИП) в иностранной валюте.

Две основных разновидности кредитов населению в официальной статистике – это кредиты на потребительские нужды и кредиты на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья (жилищные кредиты).

Поскольку потребкредиты обычно имеют меньшие сроки погашения, чем жилищные, на отчетную дату они были целиком номинированы в BYN-рублях.

Таким образом в РБ лишь у более «длинных» жилищных кредитов осталась валютная компонента долга. На 1 декабря задолженность физлиц по потребкредитам составила 5,223 млрд BYN.

Сравните: на 1 ноября 2021-го она была равна 5,201 млрд BYN, а на 1 декабря 2020-го – 5,589 млрд BYN. Локальный максимум задолженности по кредитам на потребительские нужды отмечался на 1 апреля 2020-го – 5,839 млрд BYN. Ё

В марте 2020 года произошла существенная девальвация «зайчика» и белорусы попытались смягчить негатив от нее, набрав кредиты в надежде на обесценение долга через инфляцию. Затем весенний максимум был превышен по состоянию на 1 сентября 2020-го и составил 5,884 млрд BYN.

В августе физлица пробовали сделать то же, что и в марте. На исходе августа 2020-го Нацбанк огранил постоянно доступные операции предоставления ликвидности банкам. В итоге на фоне ограничений задолженность по потребительским кредитам начала падать осенью 2020 года.

С 1 сентября 2020-го по 1 августа 2021-го она сократилась с 5,884 до 5,209 млрд BYN. Процесс снижения обязательств физлиц длился 11 месяцев.

В августе 2021-го задолженность впервые за долгое время немного выросла – до 5,249 млрд BYN. Но в сентябре-2021 задолженность по потребительским кредитам снова упала – до 5,237 млрд BYN. Падение продолжилось и в октябре – до 5,201 млрд BYN.

Небольшой рост задолженности в ноябре 2021 года совпал по времени с оживлением розничного товарооборота. За этот месяц продажи ритейла выросли к 2020 году на 4,8% (в сопоставимых ценах).

К 1 декабря 2021-го объем задолженности по жилищным кредитам составил 10,915 млрд BYN и это новый исторический рекорд суммы обязательств физлиц.

На 1 ноября 2021-го физлица были должны банкам 10,817 млрд BYN, на 1 декабря 2020-го – 9,797 млрд BYN.

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