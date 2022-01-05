В Алматы спецназовцы перешла на сторону протестующих и едут с ними в центр города 16 5.01.2022, 10:18

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Другие силовики бездействуют.

В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.

В Алматы группа спецназовцев перешла на сторону протестующих и движется вместе с ними на спецтехнике. Другие силовики бездействуют.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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