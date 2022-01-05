Российский клуб уволил белорусского тренера Виктора Гончаренко 6 5.01.2022, 10:31

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Фото: ТАСС

Отправлены в отставку и два его помощника.

Российский ФК «Краснодар» отправил в отставку белорусского тренера Виктора Гончаренко.

Об этом сообщается на сайте клуба.

«Руководство ФК «Краснодар» приняло решение отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича», – говорится в сообщении.

Ганчаренко возглавил «Краснодар» в начале апреля 2021 года. Контракт с 44-летним специалистом был рассчитан до 30 июня 2023 года.

В этом сезоне РПЛ «Краснодар» не может похвастаться стабильной игрой, но на зимнюю паузу «быки» ушли на пятом месте в турнирной таблице, отставая от призовой тройки всего на два балла. Также «быки» не прошли летом еврокубковую квалификацию.

Виктор Гончаренко – уроженец Хойников, в свои 44 года он 10 раз признавался лучшим футбольным тренером Беларуси. Тренировал борисовский БАТЭ, который стал первым белорусским клубом, вышедший в группой раунд Лиги Чемпионов. Также специалист работал с «Кубанью», «Уралом», «Уфой», московским ЦСКА и «Краснодаром».

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