В Алматы протестующие подожгли полицейский пост 6 5.01.2022, 10:41

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В городе горят машины военных и полиции.

В Казахстане даже после отставки правительства продолжаются протесты.

В Алматы протестующие подожгли полицейский пост в районе «Сайрана», а также по сообщению митингующего напали на один из филиалов «Нур Отана», сообщает ZTB | QAZAQSTAN.

В данный момент протестующие пытаются прорвать кордон сил Нацгвардии на пересечении улиц Толе би и Байтурсынова, силовики применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

На улицах города — горящие машины военных и полиции.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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