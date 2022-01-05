Белорусским дальнобойщикам на заметку: Наказание за «фокусы» с тахографами в Польше стало строже 5.01.2022, 10:50

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Кого лишают водительских прав на три месяца?

Новости для дальнобойщиков: с 1 января в Польше начали действовать драконовские меры против фальсификаторов записей рабочего времени водителя. Вступила в силу поправка к Закону о дорожном движении, которая ужесточает наказания за ряд нарушений ПДД, пишет abw.by.

Дальнобойщик понесет дополнительное наказание в виде лишения прав на 3 месяца за следующие нарушения: вождение без карты; вождение с чужой картой; вождение с несколькими регистрационными листами за один день; вождение с записью на чужие данные; движение с выключенным тахографом; манипулирование записями тахографа с помощью устройства или объекта ("выключатель" тахографа) или магнит.

Наказание применяется к нарушениям, которые совершены в день проверки — наказывать за нарушения, совершенные за последние 28 дней, нельзя. При этом после изъятия документа водителю должно быть выдано временное разрешение на 24 часа, которое позволит поставить грузовик на стоянку или даже закончить рейс.

Наказание в виде лишения водительских прав распространяется как на поляков, так и на иностранных граждан, независимо от страны, в которой был выдан их документ. В случае, если водитель продолжает водить транспортное средство без прав, ему грозит более серьезное наказание. Помимо штрафа в размере 1,5 тыс. злотых (примерно 326 евро), срок удержания его документа будет дополнительно продлен еще на 6 месяцев. По истечении срока наказания документы возвращаются автоматически, без каких-либо дополнительных сборов или необходимости сдавать экзамены.

Первые нарушители: один не записал более 100 км пути, другой ехал по чужой карте

Транспортная инспекция Польши сообщает о первых нарушителях.

Так, 3 января транспортники на национальной трассе 61 в городе Ломжа остановил для проверки грузовик Mercedes-Benz Atego литовского перевозчика. Машина без груза направлялась из города Мариямполе (Литва) в Германию. В ходе проверки регистрационного листа аналогового тахографа был установлен факт фальсификации записей. От Мариямполе до Ломжи расстояние составляет 205 км, а от польско-литовской границы до места проверки – примерно 170 км, в свою очередь тахограф зафиксировал всего 102 км. Таким образом, водитель не записал более 100 км пройденного маршрута.

Инспекторы применили к литовскому водителю нормы закона, вступившие в силу 1 января 2022 года. Помимо административного штрафа (в сообщении сумма не указана), дальнобойщик лишился прав на 3 месяца, что на практике может означать трехмесячный "отпуск" на любые поездки по территории Польши.

После прохождения всех формальностей водитель получил временные водительские "права", которые действуют 72 часа. По этой причине литовец сразу же изменил направление своего маршрута и повернул обратно домой. По всей видимости, там он передаст грузовик другому водителю, который проведет запланированный рейс.

Против работодателя водителя возбуждено административное дело. Он внес залог на будущий штраф.

"Фальсификация или сокрытие фактического рабочего времени - это не только проявление недобросовестной конкуренции, но, прежде всего, угроза безопасности дорожного движения", - отмечают транспортники.

Ну а первый случай лишения "прав" на три месяца по новым правилам также был зафиксирован 3 января. Пресс-атташе полиции г. Тарнув Павел Климек сообщает, что грузовой автомобиль был остановлен патрулем дорожной полиции на автостраде А4 в городе Бжеско. В ходе проверки было установлено, что находящаяся в тахографе карта принадлежит другому водителю.

Таким образом, задержанный попал под действие закона, вступившего в силу 1 января 2022 года, который предусматривает за подобное нарушение два наказания: штраф в размере 2 тысяч злотых (примерно 435 евро) и трехмесячное лишение "прав".

Следующие 3 месяца во время вынужденного "отпуска" водитель грузовика не имеет права управлять автомобилями. Если он проигнорирует данный запрет, срок удержания документа продлится еще на 6 месяцев с дополнительным штрафом 1,5 тыс. злотых (примерно 326 евро). Если же в течение этого срока наказания он сядет за руль грузовика, то может полностью потерять водительские права, а также против него будет открыто судебное дело.

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