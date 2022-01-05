На сколько подорожала готовая продукция в одном магазине за год 5.01.2022, 11:02

2,018

Сравнили чеки.

Intex-press сравнил чеки из кулинарии торгового объекта за январь 2021 года с ценами на ту же готовую продукцию в январе 2022-го. За год обед в магазине подорожал существенно.

С января прошлого года у журналистов остались чеки на продукцию собственного производства одного из крупных сетевых магазинов Барановичей. В них оказались два вида салатов с майонезом, два вида котлет, один овощной салат с растительным маслом, шпик собственного производства, а также несколько видов хлебобулочных изделий.

Те же самые салаты и котлеты, за исключением овощного, журналисты нашли на прилавках отдела кулинарии и в январе этого года. Больше всего из них подорожала котлета «Папараць кветка» – почти наполовину за год! Другие котлеты в этом отделе без сыра и сливочного масла внутри выросли в цене на 25%.

На 33% за год подорожал шпик из свинины производства этого магазина.

На 30-38% (в зависимости от состава) подорожали салаты с майонезом: заметнее прибавил в цене тот, где больше свежих овощей.

А вот хлебобулочные изделия, в отличие от кулинарии, были не так сильно подвержены инфляции. К примеру, белый тостовый хлеб и хлеб с отрубями в январе 2022 года стоят столько же, сколько стоили в январе 2021-го. Батон подорожал лишь на 1%.

Серьезно прибавили в цене лишь различного рода булочки, слойки, рулеты и прочая сдобная продукция. К примеру, булочка из слоеного теста с кремом за год подорожала на 45%.

В среднем же, если сложить всю эту готовую продукцию в одну потребительскую корзину, получится, что один и тот же обед из одного и того же магазина за год подорожал примерно на треть.

Как изменилась стоимость некоторых видов продукции собственного производства в магазине в Барановичах

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».