В Актобе митингующие начали штурм городской администрации 4 5.01.2022, 11:12

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Большое количество людей продолжает двигаться к центру Алматы вместе с военной техникой.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

В Актобе митингующие начали штурм городской администрации.

Большое количество людей продолжает двигаться к центру Алматы вместе с военной техникой, причем, протестующие прямо сидят на машинах.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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