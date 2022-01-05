В Актобе митингующие начали штурм городской администрации4
- 5.01.2022, 11:12
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Большое количество людей продолжает двигаться к центру Алматы вместе с военной техникой.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
В Актобе митингующие начали штурм городской администрации.
Большое количество людей продолжает двигаться к центру Алматы вместе с военной техникой, причем, протестующие прямо сидят на машинах.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.