В центре Алматы идут бои между протестующими и силовиками

В центре Алматы идут бои между протестующими и силовиками11
- 5.01.2022, 11:20
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Город сотрясается от взрывов светошумовых гранат.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
В Алматы столкновения между протестующими и силовиками идут на пересечении улиц Наурызбай баытра и Богенбай батыра. Полиция применяет светошумовые гранаты и пытается оттеснить протестующих.
В Алматы также горят военные машины.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.