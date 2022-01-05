В центре Алматы идут бои между протестующими и силовиками 11 5.01.2022, 11:20

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Город сотрясается от взрывов светошумовых гранат.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

В Алматы столкновения между протестующими и силовиками идут на пересечении улиц Наурызбай баытра и Богенбай батыра. Полиция применяет светошумовые гранаты и пытается оттеснить протестующих.

В Алматы также горят военные машины.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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