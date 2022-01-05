К кому могут прийти соцработники и как их отличить от мошенников? 5.01.2022, 11:31

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Соцработник должен иметь при себе удостоверение.

Чем и кому помогают в центрах соцобслуживания, сколько это стоит и как выучиться на соцработника – об этом в канун Дня работников социальной защиты «Вечерний Бобруйск» поговорил со специалистами ТЦСОН Первомайского района Бобруйска.

День работников социальной защиты отметят в Беларуси 5 января. Люди этой профессии оказывают помощь тем, кому она жизненно необходима – многодетным, малообеспеченным, сиротам, инвалидам, старикам, тяжелобольным. Работа нелегкая, поэтому случайных людей в ней нет.

Чем поможет соцработник?

Право на помощь социального работника имеют все граждане, достигшие 60-летнего возраста и имеющие право на трудовую пенсию (одновременные условия), либо инвалиды 1-2 групп старше 18 лет. Что соцработник может подопечным делать – зависит от их функционального класса здоровья, то есть, от способности к самообслуживанию. Эти функциональные классы выставляет участковый врач.

Первый класс – здоровые и самостоятельные.

Второму классу оказывается базовый минимум услуг – доставка продуктов, медикаментов, оплата коммуналки.

Третьему классу (умеренно выраженное нарушение жизнедеятельности) оказывается целый список услуг:

- помощь в поддержании порядка в жилых помещениях, мытье окон, вынос мусора;

- содействие в заготовке топлива, доставка дров, воды, растопка печей;

- уборка придомовых территорий (для частных домов), очистка придомовых дорожек от снега;

- покупка и доставка на дом продуктов питания, медикаментов и товаров первой необходимости;

- оплата коммунальных и других услуг;

- доставка вещей и предметов домашнего обихода в стирку, химчистку, ремонт;

- содействие в заготовке овощей на зиму;

- обеспечение книгами, журналами, газетами и чтение вслух;

- оказание помощи в выполнении назначений медиков;

- сопровождение в организации здравоохранения, образования, культуры;

- содействие в организации или организация ритуальных услуг.

Четвертому классу (при отсутствии способности к самообслуживанию и передвижению) постоянно нужна сиделка, а значит, ему могут быть назначены одновременно и она, и соцработник для походов вне дома.

Кроме соцработника-помощника по хозяйству или сиделки, есть при Центрах соцобслуживания еще такие услуги: почасовой присмотр за детьми и дневной присмотр за взрослыми. С помощью ТЦСОН можно оформить и обслуживание в замещающей семье, когда за одиноким человеком, достигшим 70 лет или имеющим 1-ю или 2-ю группу инвалидности, ухаживает не близкий родственник, за что последний может получать и дополнительное вознаграждение.

Почасовой уход за детьми – или, попросту, няня – предоставляется:

- семьям, воспитывающим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- семьям, воспитывающим нескольких детей до 3-х лет, родившихся одновременно;

- семьям, воспитывающим детей в возрасте до 6-ти лет, в которых оба родителя (или один родитель в неполной семье) – инвалиды 1-й или 2-й группы.

Дневной присмотр – для граждан с ограничением способности контролировать свое поведение. То есть, в основном, для страдающих деменцией.

– Люди с деменцией не способны находиться одни, – объясняет директор территориального центра социального обслуживания населения Первомайского района Дана Волошина. – Например, могут включить газовую плиту и забыть. Но не дать им возможности сотворить что-нибудь опасное – не выход. Страшно, когда дети «для безопасности» замыкают родителей в комнате. Если человек все забывает – это не значит, что он ничего не осознает. И такой человек испытывает огромный страх от того, что находится один в четырех стенах, это не безопасность, а мучение. Поэтому рядом с ним должен кто-то находиться. Есть при Центре и полустационар в отделении дневного пребывания, там проводятся занятия по поддержке памяти. Деменция, к сожалению, пока не лечится, но систематические занятия дают хороший эффект, болезнь целый год не прогрессирует. Так продлевается качество жизни.

Сколько стоит?

Соцработник приходит один или несколько раз в неделю, кроме выходных и официальных праздников, с 8.00 до 17.00 (но случаются задержки). Стоимость одного визита соцработника (до 1 часа 50 минут): 1 руб. 30 коп. или 1 руб. 4 коп. за каждого члена семьи.

Одиноким, малообеспеченным, нетрудоспособным людям услуга бесплатная. (Малообеспеченным считается тот, чей доход меньше базового прожиточного минимума, на декабрь-2021 это была сумма в 288 руб. – ред.).

Частично платят одинокие нетрудоспособные граждане (или семьи), среднедушевой доход которых не превышает 200 процентов БПМ (на декабрь-2021 – 576 руб.).

Подопечные могут заказывать хоть ежедневные визиты соцработника, если готовы за них платить.

Услуги сиделки: 1 руб. 9 коп. в час или 87 коп. за каждого члена семьи. Малообеспеченным одиноким гражданам – 65 коп. в час, семьям – 55 коп. за каждого.

Дневной присмотр: 71 коп. в час или 57 коп. за каждого члена семьи. Малообеспеченным одиноким – 42 коп., семьям – 36 коп. за каждого.

Няня – бесплатно.

Кого берут в соцработники?

Как становятся социальными работниками? Учат ли этому где-нибудь? Например, в перечне услуг есть растопка печей, а это же уметь надо.

– Особых требований к соцработникам нет, – отвечает заведующая отделением социальной помощи на дому ТЦСОН Первомайского района Ольга Шамаль. – Это социально-бытовая помощь, с которой справится любая женщина. Все работы по дому делаются совместно с подопечными, они подскажут, если что. А насчет печей – больше помогаем в доставке топлива, но дрова не колем. Да и печей уже мало. Но при Центре действует Школа соцработника, где наши сотрудницы проходят обучение по методике кинестетикс (спецтехника ухода за лежачими людьми – ред.), психологии, первой медицинской помощи и пожарной безопасности.

– Основной критерий для приема на работу – желание оказывать людям помощь. – дополняет директор ТЦСОН Дана Волошина. – Соцработник – это призвание, случайные люди у нас не задерживаются.

Хватает ли соцработников?

Если кто-то заказывает соцработника каждый день – когда ему ходить к другим?

– Нагрузку распределяем так, чтоб хватало на всех подопечных, – отвечает на это Ольга Шамаль. – Если не хватает ставок – просим у города, нам увеличивают. В прошлом году у нас в Первомайском районе было 42 соцработника, сейчас – 45.

В Ленинском районе соцработников на конец декабря-21 было 61. В центрах в ожидании вызовов соцработники не сидят, сразу расходятся по адресам, по графику. Каждый день посещают от 4-х до 6-ти человек.

Иногда соцработниками притворяются мошенники...

– Настоящий соцработник с улицы не приходит, – объясняет Ольга Александровна. – Сначала человек сам обращается в центр соцобслуживания за помощью. Инспектор проверяет документы, заключает договор, обговаривает дни и часы посещения и говорит, кто именно из наших соцработников будет к этому человеку приходить. Или даже инспектор приходит к человеку домой вместе с соцработником, знакомить, после заключения договора. И, естественно, у соцработника всегда при себе удостоверение соответствующего районного ТЦСОН.

Более того, время от времени инспектор наведывается снова – чтобы проверить качество работы соцработника, собрать замечания и пожелания подопечных. Тоже с удостоверением.

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