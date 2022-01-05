Тысячи протестующих начали штурм городской мэрии Алматы 1 5.01.2022, 11:51

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Первые ряды демонстрантов вплотную подошли к стенам здания городской администрации.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Тысячи протестующих начали штурм акимата Алматы, они уже не реагируют на светошумовые гранаты, первые ряды демонстрантов подошли уже вплотную к стенам здания городской администрации.

Около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики, они вооружились резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами.

It's getting hotter in Almaty: this is how the storming of the local akimat by protesters looks like these minutes #Kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/P2pnpvx5ya — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022 It's getting hotter in Almaty: this is how the storming of the local akimat by protesters looks like these minutes #Kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/G1GOqHnoVR — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) January 5, 2022

В районе площади, по оценке корреспондента КазТАГ, не менее 10 тысяч человек и толпа продолжает прибывать, большая масса людей идет на площадь по улице Байсеитовой.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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