Двое приятелей похитили с минского завода более 220 килограммов бронзы 5.01.2022, 11:56

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Один прятал, другой вывозил.

В Минске задержаны двое работников столичного завода по подозрению в краже бронзы с предприятия. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело. Еще одно дело — административное — возбудили против скупщика металлолома, сообщает zerkalo.io.

По данным следователей, два работника столичного завода (38 и 43-х лет) вывезли с предприятия более 220 килограммов бронзы на сумму свыше 4600 рублей. Один из них спрятал на территории предприятия бронзу, а другой на рабочем автомобиле вывез похищенный металл и продал его скупщику.

Спустя время правоохранители задержали 51-летнего жителя Минской области, который незаконно скупал лом у граждан с целью его последующей реализации на территории Российской Федерации. В ходе осмотра автомобиля мужчины обнаружено и изъято более 450 килограммов цветного металла на общую сумму свыше 23 000 белорусских рублей.

В отношении 51-летнего правонарушителя составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность (ч.2 ст. 13.3 КоАП Республики Беларусь). В отношении работников завода следователи возбудили уголовное дело за кражу, совершенную группой лиц.

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