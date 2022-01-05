В четверг днем будет до +4°С
- 5.01.2022, 12:09
Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 января.
6 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем), пишет pogoda.by.
В ночные и утренние часы в отдельных районах страны прогнозируется сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -1..+4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.
Похолодает. Облачно с прояснениями.
7 января скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -2..-9°С, по северу республики при прояснениях до -12°С, днем -5..+1°С.
8 января погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Местами прогнозируются слабые туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -4..-10°С, при прояснениях -11..-15°С, днем 0..-6°С.