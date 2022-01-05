В четверг днем будет до +4°С

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Прогноз погоды по Беларуси на 6-8 января.

6 января погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается преобладание облачной погоды. Временами пройдут осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем), пишет pogoda.by.

В ночные и утренние часы в отдельных районах страны прогнозируется сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, слабый туман. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+2°С, днем -1..+4°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

Похолодает. Облачно с прояснениями.

7 января скажется влияние холодной неустойчивой воздушной массы. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране ожидается кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти порывистый. Температура воздуха ночью -2..-9°С, по северу республики при прояснениях до -12°С, днем -5..+1°С.

8 января погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления. Преимущественно без осадков. Местами прогнозируются слабые туман, изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха ночью -4..-10°С, при прояснениях -11..-15°С, днем 0..-6°С.

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