Сдерживавшие штурм демонстрантов в Алматы полицейские пытаются убежать
- 5.01.2022, 12:17
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Протестующие их избивают.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Сдерживающие штурм демонстрантов в Алматы полицейские пытаются убежать, протестующие их избивают.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.