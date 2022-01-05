В захваченной протестующими мэрии Алматы начался пожар

В захваченной протестующими мэрии Алматы начался пожар4
- 5.01.2022, 12:29
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Горит также здание городской прокуратуры.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
В захваченном протестующими здании мэрии Алматы начался пожар.
По сведениям очевидцев, горит восточная и центральная часть здания.
Пожар начался также в здании городской прокуратуры.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.