В Беларуси запретили моющие средства и порошки 1 5.01.2022, 12:25

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Госстандарт обновил список опасной продукции.

В первые дни нового года в него попали некоторые виды моющих средств, порошков, произведенных в Германии, Чехии и России, пишет vgr.by.

Как показали проверки, не соответствует требованиям белорусских ГОСТов некоторая продукция из Чехии. В частности, стиральный порошок Adéla Color, стиральный порошок универсальный Tersy и стиральный порошок Carene Automatic with Aloe Vera. Все они не соответствуют заявленным характеристикам по показателю «моющая способность», всюду она была ниже, чем указано на упаковке.

Кроме того, по тем же причинам в реестр опасной продукции попали и некоторые немецкие товары. Например, немецкие гели для стирки Triumf Sport & Outdoor, Voll Universal, а также российские жидкие средства для стирки BiMAX COLOR, BiMAX 100 ПЯТЕН.

Сообщается, что все вышеперечисленные товары нельзя продавать на территории Беларуси.

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