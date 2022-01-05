Протестующие в Казахстане стреляют в военных 5.01.2022, 12:33

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Среди силовиков есть раненые.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Протестующие в Казахстане стреляют в военных, сослуживцы оттаскивают раненых.

Издание ztb сообщает, что стрельба по военным ведется в Алматы, на перекрестке улиц Шевченко - Мауленова.

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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