В Орше прохожий вытащил на берег провалившуюся под лед дворнягу

В Орше прохожий вытащил на берег провалившуюся под лед дворнягу7
- 5.01.2022, 12:42
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Видеофакт.
Житель Орши Виктор Демидов спас собаку, которая провалилась в ледяную воду Днепра, сообщает zerkalo.io.
Виктор Яковлевич гулял в районе Городища и увидел, что на реке Днепр под лед провалилась собака. Мужчина разделся, взял палку и пополз по льду к полынье помочь дворняге выбраться на берег.
«После спасения пес проводил Виктора Яковлевича до дома и в знак благодарности принес к подъезду косточку», — сообщили авторы поста.