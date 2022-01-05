В Орше прохожий вытащил на берег провалившуюся под лед дворнягу 7 5.01.2022, 12:42

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Видеофакт.

Житель Орши Виктор Демидов спас собаку, которая провалилась в ледяную воду Днепра, сообщает zerkalo.io.

Виктор Яковлевич гулял в районе Городища и увидел, что на реке Днепр под лед провалилась собака. Мужчина разделся, взял палку и пополз по льду к полынье помочь дворняге выбраться на берег.

«После спасения пес проводил Виктора Яковлевича до дома и в знак благодарности принес к подъезду косточку», — сообщили авторы поста.

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