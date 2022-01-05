Стало известно, сколько в этом году будет стоить гомельская пропаганда 1 5.01.2022, 12:47

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Финансирование гомельского госТВ и радио увеличили аж на 30%.

Стало известно, какие суммы из бюджета запланированы для финансирования создания программ на региональном государственном телевидении и радио в 2022 году. На электронной торговой площадке появились закупки Гомельского областного центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере культуры, пишет «Флагшток».

В частности, закупка для нужд главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома — «Услуги по производству и региональному вещанию радиопередач на территории Гомельской области». Дата размещения приглашения — 30 декабря 2021 года, а дата окончания приема сведений — уже 31 декабря.

На эту закупку из бюджета направлено 21 тыс. 225 рублей. В документации читаем, на что потратят эти деньги. Речь идет о цикле информационных радиопередач, молодежных интерактивных программ, а также о цикле общественно-политических радиопередач. Они предполагают приглашение в студию гостей «с четко выраженной гражданской позицией, патриотов своего края». Язык всех радиопередач — русский.

Еще один лот — «Услуги по производству и региональному вещанию телевизионных и радиопередач» на 18 тыс. рублей. Он предполагает цикл телепередач о правовой помощи в проблемных ситуациях.

А самый «дорогой» тендер — почти на 250 тыс. рублей. Он включает циклы теле- и радиопередач, в частности, новостные выпуски, ток-шоу. Срок поставки всех закупок — c 3 января по 28 февраля 2022 года.

Таким образом, в целом госзакупки для финансирования телерадиокомпании «Гомель» объявлены на общую сумму почти 290 тыс. рублей (более 112 тыс. долларов). В прошлом году эта сумма составляла 198 тыс. рублей (на тот момент — около 77 тыс. долларов). Выходит, что расходы на госпропаганду увеличились на более 30%.

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