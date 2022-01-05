Протестующие пытаются прорваться на территорию алматинской резиденции президента7
- 5.01.2022, 12:53
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Вокруг здания все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Протестующие пытаются прорваться на территорию алматинской резиденции президента
Здание президентской резиденции находится рядом с акиматом. Корреспондент издания «Vласть о главном» сообщает, что вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.