Протестующие пытаются прорваться на территорию алматинской резиденции президента 7 5.01.2022, 12:53

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Вокруг здания все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы.

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

Протестующие пытаются прорваться на территорию алматинской резиденции президента

Здание президентской резиденции находится рядом с акиматом. Корреспондент издания «Vласть о главном» сообщает, что вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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