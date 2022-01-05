В казахстанском Павлодаре глава области пошел на переговоры с протестующими

В казахстанском Павлодаре глава области пошел на переговоры с протестующими2
- 5.01.2022, 13:00
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Демонстранты скандируют «Дед, уходи!».
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
В Павлодаре протестующие добились, чтобы к ним вышел аким области. В этом городе собралось около 700 человек.
Демонстранты при этом скандируют «Шал кет!» («Дед, уходи!»).
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.