В казахстанском Павлодаре глава области пошел на переговоры с протестующими 2 5.01.2022, 13:00

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Демонстранты скандируют «Дед, уходи!».

Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.

В Павлодаре протестующие добились, чтобы к ним вышел аким области. В этом городе собралось около 700 человек.

Демонстранты при этом скандируют «Шал кет!» («Дед, уходи!»).

Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.

Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.

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