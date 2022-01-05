Открылся один из самых дорогих ресторанов в Минске 8 5.01.2022, 13:07

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Цены могут шокировать неподготовленного белоруса.

На площади Свободы появилась вывеска нового заведения — Astoria Central. Оно является идейным продолжением ресторанно-развлекательного центра Astoria Riverside, возникшего рядом с Лебяжьим почти 4 года назад (на церемонии открытия была красная ковровая дорожка и Ани Лорак). Теперь проект с азербайджанскими корнями переехал поближе к центру города. onliner.by показывает, что там внутри.

Ресторан открылся в историческом здании, на месте бывшего «Ренессанса». Постарались сохранить атмосферу, когда здесь еще была школа при монастыре — своды под потолком, арки и вот это вот все. Интерьер выполнен в светло-серых тонах. Немножечко лоска добавляют картины в золотых рамках, хрустальные люстры, а еще свечи, которыми украшают столики. По вечерам их используют как дополнительное освещение.

В Astoria Central три зала. Количество посадочных мест — около 130. К концу января в помещениях планируют сделать кальянную и караоке.

Кухня — азербайджанская и европейская. Готовит шеф-повар, приехавший прямо из Баку. До этого работал во Франции, Англии…

— У нас много блюд, приготовленных по традиционным рецептам Азербайджана: шах-плов из ягненка, долма из виноградных листьев, шашлык. Есть национальное варенье, пахлава, местное вино, — уточнили в заведении.

Европейской классики тоже много: от карпаччо и тартара до «Цезаря» и стейка рибай.

Цены, конечно, могут шокировать неподготовленного белоруса: например, горячие мясные блюдя здесь стоят от 39 до 79 рублей (дороже всего голень ягненка с картофельным пюре и зеленым миксом), салаты — от 23 до 39 рублей, супы — от 7 до 25 рублей, десерты — от 11 до 19 рублей. Впрочем, смотрите сами.

Также предусмотрено обеденное меню, которое будет меняться каждую неделю. Обойдется примерно в 30 рублей — это цена за суп, салат и горячее.

Astoria Central работает ежедневно с 12:00 до 23:00. Находится по адресу: площадь Свободы, 23.

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