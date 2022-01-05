Силовики бегут из казахстанского Актау

Силовики бегут из казахстанского Актау9
- 5.01.2022, 13:09
- 9,404
Видеофакт.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Часть силовиков на тентованных грузовиках спешно бежит из казахстанского Актау.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.