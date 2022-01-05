Желающих работать за копейки нет 4 5.01.2022, 13:11

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На «Гомельский завод литья и нормалей» ищут около 300 рабочих.

Очередное убыточное предприятие на ярмарке вакансий ищет на свободные вакансии 285 человек, а это более, чем 10% от списочного состава всех работников, пишет телеграм-канал «БОР».

Видимо, с такими зарплатами заводу придётся ещё долго искать сотрудников. К примеру, 800 BYN предлагают сверловщикам и операторам металлорежущих станков-автоматов. На 700 BYN ищут электросварщиков, токарей и слесарей механосборочных работ.

Для справки: по итогам 2020 года предприятие сработало с чистым убытком в 251,8 млн BYN. Коллектив предприятия сократился с 3338 до 2994 человек и продолжает сокращаться.

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