«Елбасы» превратилось в «шалкет» 2 Кирилл Рогов, «Фейсбук»

5.01.2022, 13:14

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Кирилл Рогов

Казахстанские протесты придают новый смысл и перспективу революционным движениям в странах бывшего СССР.

Старик, уходи!

С этим лозунгом протестующие в Казахастане шли по площадям и штурмовали полицейские заслоны. Лозунг «Старик, уходи» выглядит шокирующим. До вчерашнего дня казалось, что именно Назарбаев имеет на постсоветском пространстве наибольшие – и во всяком случае большие, чем его российский и беларусский коллеги, - основания считаться «лидером нации». То есть имеет право на экстра-электоральную легитимность, позволявшую ему контролировать действия формально избранного президента Токаева.

До вчерашнего дня назарбаевский сценарий выглядел образцом авторитарного транзита и заявкой на модель, повторить которую будут стремиться другие стареющие авторитарные правители. Вчера стало ясно, что «лидеров нации», «отцов отечества» не бывает в этом социальном пространстве. «Елбасы» (лидер нации) превратилось в «шалкет» (старик, уходи).

До вчерашнего дня протесты в Беларуси в 2020 г. и в России в 2020 – 2021 могли казаться неудачными всполохами гордыни городской интеллигенции, не желающей смириться с новой реальностью «нелиберального капитализма». Казахстанские протесты придают им новый смысл и перспективу. Во всех трех странах общество прошло через крайне травматичный период экономического транзита в 1990е годы и впечатляющий период стабилизации и возврата к благополучию в 2000е. Именно в этот период укреплялась авторитарная власть трех президентов, как бы олицетворивших конец «всемирного потопа» и приход «нового порядка».

В этот период все они научились разговаривать со своим настоящим избирателем, которому не нужны выборы, - «глубинным народом», живо откликавшимся на их шутки, грубоватый сарказм и теплое отеческое хамство. В этот период они строили «капитализм друзей и знакомых кролика». Родственники, сослуживцы, тренеры, сыновья и дочери, жены бывшие и новые, дети сослуживцев и тренеров – все сплошь оказывались талантливыми бизнесменами, миллиардерами, качали нефть и продвигали инновации, и главное – возводили сияющие торговые центры с мультиплексами и фудкортами.

Но 2010е годы оказались другими. Восторг «стабилизации» пожух, экономический рост замедлился, и главное – выросло какое-то новое поколение, которое вообще не понимает того языка, на котором президенты разговаривают со своим воображаемым «глубинным народом». В фудкорты и мультиплексы ходят, но не понимают значения слова «глубинный», сволочи. И «елбасы» превращается в «шалкет».

Нет, конечно, они слабы. И по примеру российского и беларусского коллег назарбаевская коалиция в Казахстане выберет, скорее всего, сценарий репрессий, цензуры интернета и всего возможного, посадок, войны с «иноагентами» и прочая. Но этот сценарий превращает правителя из «лидера нации» в «диктатора, сидящего на штыках». Что гораздо менее интересно и в среднесрочной перспективе может оказаться не такой выигрышной стратегией, как кажется сначала. (Особенно, если не хватит денег.)

В долгосрочной перспективе наиболее успешной окажется та группа, которая поймет, что гораздо дальновиднее пойти на диалог, расширить коалицию за счет «умеренных» врагов (сейчас, с позиций силы, а не потом с позиций слабости), загнать подальше бывших жен, любовниц и сослуживцев, чтоб не маячили и не лезли людям в глаза. Не плодить шлюх и наркоманов в судейских мантиях, а признать существование объединяющего общество «чувства справедливости». И поменьше сажать, чтобы не растить ненависть, которая вернется в самый неподходящий и неожиданный момент, как снег на голову.

Все это называется словом "нормализация". Но все это будет не сейчас, а через несколько лет. Когда будет немножко поздно. Так устроена история.

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

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