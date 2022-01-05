Налог на квартиру и коэффициент за долгострой: чего ждать собственникам метров и соток? 1 5.01.2022, 13:21

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Опубликован комментарий к закону «Об изменении законов по вопросам налогообложения».

Об этом много говорили в прошлом году: собственники квартир вдруг узнали, что с 2022-го они тоже будут платить налог на недвижимость, даже на свою единственную прелесть. Люди возмущались, но суммы налога обещали быть совсем «не больными» для семейного бюджета. И вот час пробил: все решено и подписано. Мы действительно теперь будем платить, пишет «Онлайнер».

Для устранения «неравного подход в части налогообложения недвижимости». Сегодня Министерство по налогам и сборам опубликовало комментарий к закону «Об изменении законов по вопросам налогообложения». А конкретно — о тех самых налогах на единственную квартиру, касается комментарий и еще нескольких важных моментов.

В части налогообложения объектов недвижимости и земельных участков, принадлежащих физическим лицам, Налоговым кодексом Беларуси (далее — НК) на 2022 год внесены следующие изменения:

Изменен порядок исчисления земельного налога и налога на недвижимость

Так, с 2022 года исчисление таких налогов будет производиться за истекший календарный год.

До настоящего времени исчисление имущественных налогов, уплачиваемых физическими лицами, производилось за текущий календарный год и не учитывало произошедших в течение года сделок, влекущих переход прав на объекты недвижимости. В результате чего ежегодно вручаемые физическим лицам к 1 сентября извещения на уплату имущественных налогов за текущий год не содержали сведений о произошедших в течение года изменениях в отношении владельцев или характеристик объектов (п. 4 ст. 233 и п. 7 ст. 244 НК).

С 2022 года имущественные налоги будут исчисляться и предъявляться физическим лицам к уплате за истекший календарный год и, соответственно, будут учитывать все произошедшие в течение года изменения с такими объектами и с их владельцами.

Уплата таких налогов за 2022 год будет осуществляться следующим образом:

- не позднее 15.11.2022 — уплата авансового платежа в размере 50% от начисленной за 2022 год суммы имущественных налогов;

- не позднее 15.11.2023 — уплата оставшейся части имущественных налогов за 2022 год (п. 8 ст. 7 Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам налогообложения»).

Уплата имущественных налогов за 2023 и последующие годы будет осуществляться не позднее 15 ноября 2024 года и последующих календарных лет.

Изменен порядок определения налоговой базы для исчисления налога на недвижимость

До настоящего времени налоговая база налога на недвижимость определялась различными установленными способами и представляла собой стоимость, определенную в зависимости от того, в каком году объект недвижимости учитывался налоговыми органами для целей исчисления имущественных налогов.

Применение различных способов оценки со временем привело к ситуации, когда аналогичные (идентичные) объекты недвижимости, расположенные в похожих населенных пунктах, имеют отличную друг от друга оценку, а соответственно, разные суммы налога.

С целью выравнивания для всех физических лиц условий, связанных с исчислением налога на недвижимость, с 2022 года Налоговым кодексом предусмотрен один способ определения стоимости недвижимости, базирующийся на расчетной стоимости 1 кв. м типового капитального строения (здания, сооружения) (п. 3 ст. 229 НК).

Отменена льгота по налогу на недвижимость в отношении одной квартиры, находящейся в собственности физического лица (пп. 4.4 п. 4 ст. 228 НК)

Учитывая, что до настоящего времени имел место неравный подход в части налогообложения недвижимости, расположенной в городе (квартиры) и сельских населенных пунктах (жилые дома), принято решение с 2022 года установить для всех граждан одинаковый подход в части налогообложения квартир и жилых домов.

Так, с 2022 года принадлежащие физическим лицам квартиры и жилые дома будут облагаться налогом на недвижимость одинаково.

С целью защиты социально-уязвимых слоев населения (пенсионеры по возрасту, дети до 18 лет, многодетные, инвалиды I и II группы и др.), принадлежащие им одна квартира и один жилой дом освобождаются от налога на недвижимость в полном размере независимо от регистрации в такой недвижимости трудоспособных граждан.

При этом, если у перечисленной категории граждан на праве собственности находятся две и более квартиры, или два и более жилых дома, то одна квартира или один жилой дом с наибольшей стоимостью будут полностью освобождаться от налога на недвижимость.

Для всех объектов недвижимости ставка налога составляет 0,1 % (пп. 1.2 п. 1 ст. 230 НК).

Не применение при исчислении налога на недвижимость по квартирам повышающего коэффициента к ставке налога на недвижимость, устанавливаемого местными Советами депутатов

Учитывая, что с 2022 года будет облагаться одна квартира, принадлежащая физическому лицу на праве собственности, с целью минимизации налоговой нагрузки Налоговым кодексом предусмотрено, что устанавливаемые местными Советами депутатов повышающие коэффициенты к ставке налога на недвижимость (до 2 раз) не применяются при исчислении налога на недвижимость в отношении квартир (п. 3 ст. 230 НК).

В результате чего средний размер налога на недвижимость за одну квартиру в Минске составит около 50—60 руб., в областных городах — около 45—50 руб., в крупный районных центрах — около 40 руб., в иных населенных пунктах — около 30 руб.

С 1 января 2023 года исчисление земельного налога физическим лицам за земельные участки, предоставленные для строительства и обслуживания жилого дома, дачного строительства, на которых в течение трех лет с даты предоставления (приобретения) таких участков физическими лицами не произведена государственная регистрация создания жилого дома, дачи, производится по ставкам земельного налога, увеличенным на коэффициент 3 (п. 20 ст. 243 НК и абз. 6 ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам налогообложения»).

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