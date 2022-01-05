«Настоящее Время» ведет прямой эфир о событиях в Казахстане 5.01.2022, 13:24

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Массовые протесты вживую.

Протесты из-за повышения цен на газ, которые начались в Жанаозене на западе Казахстана 2 января, к четвертому числу охватили значительную часть страны. В крупнейших городах продолжаются столкновения протестующих с полицией, в трех областях, а также в Алматы введен режим чрезвычайного положения, правительство отправлено в отставку.

Настоящее Время ведет прямой эфир происходящего, смотрите его с 13:00 по минскому времени (16:00 по Нур-Султану).

Как сообщает корреспондент Настоящего Времени в Алматы Тимур Ермашев, противостояние протестующих и силовиков преимущественно происходит в центральной части города. Также в Алматы отключен мобильный интернет и заблокированы социальные сети. Жители попытались штурмом взять здание акимата.

Корреспондент НВ в Нур-Султане Даурен Хаиргльдин рассказал о том, что власти ввел в столице двухнедельный режим чрезвычайного положения. Днем 5 января в городе спокойно и массовых противостояний не наблюдается.

Второго января в Жанаозене начались протесты против повышения цены на сжиженный газ, позже к ним присоединились жители Актау, Алматы, Астаны, Атырау и Шымкента. Четвертого января правительственная комиссия, созданная по поручению президента Касым-Жомарта Токаева, пообещала выполнить требования демонстрантов.

После трех дней протестов президент Токаев отправил в отставку правительство, ввел государственное регулирование цен и объявил режим ЧС в трех регионах, но протесты продолжились. С утра 5 января участники демонстраций вступают в столкновения с полицейскими и пытаются захватить здания администраций в крупных городах.

Именно в Жанаозене весной 2011 года прошли митинги нефтяников за повышение зарплат и предоставление социальных льгот. Мирные протесты продлились несколько месяцев, а в День независимости, 16 декабря, силовики открыли стрельбу по митингующим. По официальным данным, погибли 17 человек, но правозащитники и журналисты говорят, что расстрелянных было в несколько раз больше.

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