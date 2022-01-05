Протестующие в Казахстане взяли в плен военных2
- 5.01.2022, 13:28
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В Актау демонстранты захватили грузовик с силовиками и заставили их покинуть авто.
Протесты в Казахстане продолжаются даже после отставки правительства.
Протестующие в Казахстане взяли в плен военных. В Актау демонстранты захватили грузовик с силовиками и заставили их покинуть авто.
Массовые акции начались четыре дня назад с недовольства резким ростом цен на сжиженный газ, но за несколько дней требования митингующих стали более политическими.
Несмотря на то, что власти пообещали понизить цены на газ, тысячи протестующих не расходятся с центральных площадей крупных городов.