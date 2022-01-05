Доллар дорожает восьмые торги подряд 1 5.01.2022, 13:30

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Белорусский рубль слабеет.

Доллар и евро на торгах 5 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0145 - до Br2,5886 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0167 - его курс составил Br2,9257 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0192 и составил Br3,4223 за 100 российских рублей.

Отметим, что американская валюта дорожает — уже восьмые торги подряд.

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