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Доллар дорожает восьмые торги подряд

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  • 5.01.2022, 13:30
  • 7,596
Доллар дорожает восьмые торги подряд

Белорусский рубль слабеет.

Доллар и евро на торгах 5 января подорожали, российский рубль подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0145 - до Br2,5886 за $1.

Евро стал дороже на Br0,0167 - его курс составил Br2,9257 за 1 евро.

Курс российского рубля снизился на Br0,0192 и составил Br3,4223 за 100 российских рублей.

Отметим, что американская валюта дорожает — уже восьмые торги подряд.

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